A horas de la mañana del martes 26 de agosto del año 2026, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado, respondió un llamado por un accidente vehicular que había ocurrido a varios kilómetros. Algunas personas resultaron con lesiones, la camioneta quedó dañada y a un costado del camino y, afortunadamente, no hubo otros rodados involucrados.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de información brindada por fuentes de la Policía de Santa Cruz, el siniestro vial tuvo lugar en la ruta provincial N° 12, a 14 kilómetros de la ciudad truncadense, en el tramo que une a Pico Truncado y Caleta Olivia. Cuando los uniformados llegaron al sitio, descubrieron que una camioneta Toyota Hilux había volcado, dejando a tres mujeres con heridas, quienes recibieron atención médica inmediata.

Camión de Bomberos en el lugar del hecho. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Alrededor de las 7:50 horas, efectivos policiales constataron el vuelco de una camioneta Toyota Hilux, color azul oscuro, que yacía con sus cuatro neumáticos hacia arriba, presentando daños de consideración. En el interior del vehículo se encontraban cuatro personas: un hombre, quien conducía, y tres mujeres, todas residentes de Pico Truncado. La advertencia por el accidente fue dada por transeúntes que circulaban por el mismo camino y fueron testigos presenciales del hecho.

Según el testimonio del conductor, quien regresaba junto a sus acompañantes desde la ciudad de Bahía Blanca con destino a Pico Truncado, el accidente se produjo tras quedarse dormido al volante, por lo que perdió el control del vehículo y provocó el vuelco. Las tres ocupantes femeninas fueron rápidamente asistidas por personal médico y trasladadas en móvil sanitario al Hospital Distrital. Se informó que una de ellas presentaba un corte en el rostro, mientras que las restantes sufrieron dolencias varias, aunque afortunadamente ninguna revestía gravedad.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que en el lugar del siniestro, los efectivos de la Comisaría Primera realizaron las diligencias de rigor, contando con la colaboración del Gabinete Criminalístico de la localidad truncadense para recabar pruebas y determinar las causas exactas del accidente. El Juzgado de Instrucción Penal N° 1 dispuso el secuestro preventivo del vehículo a los fines legales correspondientes, mientras la sede judicial continúa con la investigación del hecho.