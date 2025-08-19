Tristeza en Caleta Olivia por la muerte de Sol Hilgemberg

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una gran conmoción sacudió a Caleta Olivia en las últimas horas, tras el fallecimiento de Sol Hilgemberg. La vecina de 38 años, hija de una trabajadora de la Municipalidad que murió en junio pasado, fue encontrada sin vida en su casa ubicada en la calle Bernardino del Hoyo al 300.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía, cuando dos amigos de la mujer, preocupados por su falta de contacto, ingresaron a la vivienda tras atravesar el paredón de un vecino. Allí se encontraron con la dolorosa escena y dieron aviso inmediato a la policía.

Al lugar acudió personal de la División Comisaría Primera, que junto al DGCCO realizó las pericias correspondientes. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Distrital para los estudios médico-forenses ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. Posteriormente, la vivienda fue entregada a un hermano de la víctima.

Patricia Montes y su hija sol de Hilgemberg

Familiares, amigos y allegados de Sol la recordaron por su calidez, su sonrisa y la impronta que dejó en cada espacio donde estuvo presente.

En las redes sociales y en encuentros personales, se multiplicaron los mensajes de dolor y acompañamiento a la familia. “Que en paz descanses, Sol” fue una de las expresiones más repetidas en las últimas horas.