Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras conocerse el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo que volcó a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un tramo cercano al Cañadón Minerales, el ámbito deportivo expresó su pesar.

En el vehículo viajaban Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, integrantes de la terna arbitral de la Liga Cultural que este domingo había impartido ley en el cruce en Atlético Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti por el Regional Amateur.

El Atlético Boxing Club expresó “su profundo pesar por el trágico fallecimiento del árbitro pampeano Emanuel Leguizamón, quien cumpliera funciones de cuarto árbitro en la final entre Boxing y La Amistad por el Torneo Regional”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos y deseamos una pronta recuperación a Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz”.

La Liga Cultural de Fútbol de La Pampa, donde se formó el árbitro de 24 años, publicó un comunicado tras conocerse la triste noticia. “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del árbitro de la agrupación APAF, Emanuel Leguizamón. En estos momentos de congoja, acompañamos a sus familiares, colegas y amigos, deseando pronta resignación y consuelo”, señalaron.

Desde una de las instituciones deportivas de La Pampa también manifestaron su pesar: “El Club All Boys acompaña en este momento a la familia de Emanuel Leguizamón, haciendo llegar nuestras condolencias a sus familiares y allegados”.

“Deseamos una pronta recuperación para los demás árbitros involucrados en el accidente automovilístico”, cierra el comunicado.