Durante la madrugada de este viernes 5 de octubre del corriente año, alrededor de la 01:17 horas, la ruta nacional N° 3 fue escenario de un trágico accidente que dejó el saldo de una muerte que enlutó a la región. La situación ocurrió en el tramo que une a las localidades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, a 15 kilómetros del acceso norte de la ciudad caletense.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, en el hecho se vieron involucrados dos rodados que colisionaron frontalmente. Se trató de un choque entre un vehículo Renault Megane y un camión Renault. Las causas del siniestro están bajo investigación, por parte de la Justicia Provincial y la fuerza de seguridad.

El camión involucrado en el accidente. (FOTO: INFOCALETA).

Lamentablemente, la conductora del auto de menor tamaño, que fue identificada como por el personal interviniente en el hecho fatídico, perdió la vida en el acto. La ciudadana era una vecina muy querida en la comunidad de la localidad de Caleta Olivia, y su repentina partida generó un profundo dolor entre sus familiares y amigos, según conoció este medio. El accidente ocurrió cuando estaban saliendo de la ciudad, informó la Policía.

Asimismo, la acompañante del vehículo fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde recibió atención médica por dolencias. Mientras que el conductor del camión, un hombre que resultó ser mayor de edad, resultó ileso. Fuentes policiales le indicaron a La Opinión Austral que el traslado de la mujer fue preventivo, y dieron a conocer que “no sufrió ninguna lesión de gravedad“.

Así quedó el rodado tras el accidente con el camión. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Por otro lado, se supo que la División Accidentología y personal de Bomberos trabajaron arduamente en el lugar del accidente para realizar las primeras diligencias y recabar pruebas que permitan esclarecer las causas del siniestro. El sede judicial de turno, el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, intervino de inmediato y dispuso las medidas a seguir para determinar las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, la Policía local, a través de la Dirección General Regional Norte, lamentó profundamente el fallecimiento de la conductora y expresó sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Se continuará trabajando para determinar las causas del accidente y esclarecer cualquier responsabilidad en el hecho que dejó sin vida a Ilda Graciela Vega.