Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 32 años radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia tras ser víctima de un intento de extorsión digital. Tras aceptar una solicitud de amistad en Facebook y entablar comunicación por WhatsApp con un perfil que ofrecía contenido erótico, el damnificado comenzó a recibir amenazas de escrache público si no depositaba 500 mil pesos en una cuenta específica de Mercado Pago.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, la dependencia policial antes mencionada inició actuaciones de denuncia judicial a las 13:50 horas del martes 16 de diciembre. La causan está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la localidad.

Según el relato del denunciante, el hecho ilícito se originó mientras se encontraba en su domicilio. En la fecha indicada, recibió una solicitud de amistad a través de la red social proveniente de un perfil identificado como “Daiana”. Tras aceptar el contacto, el diálogo se trasladó a la plataforma de mensajería, donde la persona detrás del perfil le comentó que se dedicaba a la venta de contenido erótico.

Posteriormente a esta comunicación inicial, el hombre comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto de carácter extorsivo. En estas comunicaciones, se le exigía la entrega de dinero por la suma de 500 mil pesos. La transferencia debía ser realizada a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Myriam Del Carmen Galindo Peralta, con CUIT 27-18890209-5.

El damnificado expresó sentirse gravemente perjudicado tanto en el aspecto económico como en el emocional, debido a las amenazas concretas de sufrir un escrache público a través de distintas redes sociales. Este temor lo motivó a formalizar la denuncia ante la Seccional antes manifestada.