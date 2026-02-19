Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dolor se apoderó de una madre y sus nueve hijos en el último mes, tras la internación de cuatro de los niños menores en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia, y la muerte de la hija mayor, de 19 años, el pasado 16 de febrero, también en el centro de salud. La noticia causó una fuerte repercusión en la comunidad y fue dada en los principales medios nacionales, como Crónica TV.

Aunque el diario La Opinión Austral había publicado que habían tres menores internados, de 3, 8 y 13 años, hace unos días se sumó un nuevo paciente. Un joven de 15 años de la misma familia ingresó a través de la guardia presentando un cuadro de diarrea, similar a sus otros tres hermanos menores, por lo que quedó hospitalizado en observaciones, según dieron a conocer desde la dirección del nosocomio.

El panorama, inquietante, dio qué hablar en la sociedad y llevó a los entes provinciales y municipales a tomar acción en el caso. En estos momentos se encuentran abordando a la familia para garantizar que su calidad de vida mejore. Si bien, no se conoció donde residen, se supo que van al basural, pero la familia negó rotundamente que se alimenten de restos hallados en ese sitio.

En este sentido, la doctora María Picasso, directora asociada del centro de salud caletense, informó que tres de los menores se encuentran para darles el alta médica, pero por el momento siguen internados a la espera de un dispositivo para evitar que vuelvan al lugar en el que estaban viviendo, dado a que deben seguir un riguroso tratamiento para mejorar su condición.

Además, la profesional dio a conocer a El Caletense que tras enterarse de los titulares de los medios locales, la familia se mostró “dolida” y negó que hayan comido restos hallados en el basural, aunque si confirmaron que suelen ir al lugar, pero para buscar otras cosas.

La muerte de la joven

De acuerdo a lo que habían confirmado en un comunicado del Hospital, la paciente de 19 años ingresó a la guardia el pasado 6 de febrero presentando un cuadro de sepsis con un foco que requirió investigación (respiratorio y/o abdominal) y, a pesar de permanecer internada y bajo monitoreo en terapia intensiva, recibiendo tratamiento especializado, su complejo estado clínico condujo a su fallecimiento.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció a través de una fuente con acceso al caso que la joven que perdió la vida “presentaba un desarrollo físico atrofiado debido a la desnutrición, por lo que aparentaba ser mucho menor a su edad”, no tenía DNI y tanto la ella como sus tres hermanos (ingresados el 8 de febrero) “fueron encontrados llenos de piojos y chinches, estaban siendo desinfectados en el hospital y padecían una importante desnutrición“.