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Un incendio vehicular registrado minutos antes de la medianoche encendió las alarmas en el barrio 150 Viviendas de Caleta Olivia, donde la rápida intervención de bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas. El episodio, que generó preocupación entre vecinos por la intensidad de las llamas, es ahora materia de investigación para determinar su origen.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió sobre la calle Juan Larrea, hasta donde acudió de urgencia personal de la División Cuartel 16º tras recibir un llamado de alerta. Al arribar al lugar, la dotación —integrada por cuatro efectivos— constató que un vehículo de porte menor se encontraba envuelto en fuego, con un proceso calórico avanzado que requería una respuesta inmediata.

En ese contexto, los bomberos desplegaron una línea devanadera, una herramienta clave en este tipo de intervenciones, que permitió atacar el foco ígneo de manera directa y eficaz. La maniobra logró contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia viviendas cercanas, un riesgo latente en sectores residenciales con construcciones próximas entre sí.

Una vez extinguido el incendio, se dio intervención a la División Investigación Pericial de la Zona Norte. En conjunto con personal de Criminalística y efectivos de la Comisaría Segunda, los especialistas comenzaron a desarrollar las tareas de campo orientadas a esclarecer las causas del siniestro.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Las pericias en curso buscarán determinar si el incendio fue producto de una falla mecánica o eléctrica, o si existió algún otro factor que haya desencadenado el fuego.