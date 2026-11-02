Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un auto fuera de control terminó estrellándose violentamente contra la mampostería perimetral de una finca particular, desencadenando una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia para asegurar el perímetro, ante la insólita particularidad de que el rodado fue hallado completamente desierto.

El siniestro se produjo minutos antes de la medianoche del domingo, exactamente a las 23:25 horas, en las inmediaciones de la calle Antártida Argentina al 1964 de Caleta Olivia. Tras el estruendo provocado por el impacto, los vecinos del sector alertaron de inmediato a las centrales de comando policial, solicitando la presencia urgente de las patrullas ante el riesgo inminente de explosión o colapso de la estructura edilicia afectada.

En cuestión de minutos, una dotación perteneciente a la División Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se hizo presente en el lugar del accidente. Al arribar a la escena, los servidores públicos constataron que un vehículo marca Volkswagen Gol Trend se hallaba incrustado contra el paredón de una vivienda familiar, presentando importantes daños materiales en su sector frontal.

Al realizar la inspección ocular previa de habitáculo, los efectivos comprobaron que no había ocupantes ni víctimas en el interior de la unidad ni en las inmediaciones del choque, habiéndose dado a la fuga el conductor tras el encontronazo. Ante ese escenario, el personal bomberil centró sus maniobras técnicas en neutralizar los factores de riesgo derivados de la colisión mecánica.

Utilizando herramientas de mano y de corte hidráulico, los especialistas procedieron a la apertura forzada del capot del motor, el cual se encontraba trabado a raíz de la deformación de la chapa. Una vez despejado el vano motor, los bomberos efectivizaron la desconexión del acumulador de energía -la batería del coche- para inmovilizar eléctricamente la unidad y prevenir cualquier cortocircuito que pudiera desencadenar un incendio sobre el combustible derramado o los plásticos incandescentes.

Las maniobras de seguridad se extendieron hasta los primeros minutos del lunes, concluyendo pasadas las 00:02 horas tras un trabajo coordinado junto a efectivos de la División Comisaría Segunda de Caleta Olivia y los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes ordenaron la circulación en el barrio y labraron las actuaciones correspondientes para el posterior traslado del rodado al corralón.