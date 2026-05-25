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Momentos de tensión se vivieron durante la tarde del sábado en el barrio 3 de Febrero de la ciudad de Caleta Olivia, cuando un automóvil comenzó a incendiarse en plena vía pública y obligó a la intervención inmediata de personal de Bomberos y efectivos policiales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió cerca de las 14:17 horas en la intersección de la calle Marta Crowe y la avenida Gobernador Gregores, luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un alerta que advertía sobre un principio de incendio vehicular.

A partir del llamado, una dotación de la División Cuartel 5° se desplazó rápidamente hacia el lugar a bordo de una unidad autobomba. Al arribar, los cuatro efectivos se entrevistaron con el propietario del vehículo afectado, un Chevrolet Corsa color gris, quien explicó que el foco ígneo se había originado en el sector del motor producto de una falla accidental en el cableado eléctrico.

Según indicó el conductor, el fuego logró extinguirse por sí solo apenas unos minutos antes de la llegada de los bomberos, evitando que las llamas avanzaran sobre el resto del automóvil o generaran daños de mayor magnitud.

Pese a que la situación ya se encontraba controlada, el personal especializado desplegó tareas preventivas para eliminar cualquier posibilidad de reignición. En ese marco, los bomberos procedieron a desconectar de forma segura la batería del rodado, una maniobra habitual en este tipo de intervenciones para neutralizar riesgos eléctricos y posibles cortocircuitos.

Además, realizaron una inspección integral sobre el sistema afectado y verificaron que no existieran nuevos focos de calor ni peligro para quienes circulaban por el sector.

El operativo contó también con el apoyo de efectivos de la División Comisaría Tercera, quienes colaboraron con el resguardo de la escena y ordenaron la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de prevención.