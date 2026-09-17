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Este jueves, durante las últimas horas, una violenta colisión entre dos vehículos particulares en el barrio Perito Moreno de Caleta Olivia dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una escena que sorprendió a los propios vecinos de la zona por la violencia del impacto. A pesar de la contundencia del choque y de la peligrosa trayectoria que tomó uno de los rodados tras el encontronazo, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro vial se desencadenó en la intersección de las calles Gamboa y Piedra Buena, una esquina caracterizada por el constante flujo de automóviles que conectan distintos sectores del barrio. En ese punto, por causas que son materia de peritaje técnico, una camioneta Ford EcoSport terminó colisionando de manera directa contra un automóvil Chevrolet Corsa que cruzaba la bocacalle.

La violencia del choque fue de tal magnitud que la transferencia de masa e inercia provocó que el Chevrolet Corsa perdiera por completo la adherencia sobre el asfalto, desplazándose fuera de control a lo largo de aproximadamente 70 metros desde el punto cero del impacto, indicó el portal de noticias local InfoCaleta.

El frente del Corsa destrozado. FOTO: INFOCALETA

El rodado recorrió casi una cuadra de forma desordenada hasta lograr detener su marcha, un trayecto que rozó el milagro al no impactar contra otros vehículos estacionados ni contra peatones que pudieran transitar por las aceras linderas.

Tras el alerta dado por los frentistas del sector, sorprendidos por el estruendo de la colisión, acudieron de inmediato al lugar efectivos de la Policía de Santa Cruz junto a los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal. Las cuadrillas procedieron al acordonamiento preventivo de la arteria para resguardar la escena y ordenar el flujo vehicular, al tiempo que solicitaron la asistencia de rigor para constatar la salud de los involucrados.

En el lugar, el personal actuante verificó que tanto el conductor de la Ford EcoSport como quien guiaba el Chevrolet Corsa descendieron por sus propios medios de los habitáculos. Para tranquilidad de las autoridades y de sus allegados, ambos automovilistas resultaron ilesos, registrándose únicamente abultados daños en la carrocería, ópticas y chasis de las unidades involucradas.