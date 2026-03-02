Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una escena de tensión se vivió el domingo por la mañana en el barrio 132 Viviendas de Caleta Olivia, cuando un automóvil comenzó a incendiarse mientras circulaba por la vía pública. La rápida intervención de los bomberos impidió que el fuego se propagara al habitáculo y evitó consecuencias mayores en una zona residencial con movimiento habitual de vecinos.

El episodio ocurrió minutos después de las 09:00 horas sobre la calle Las Flores, en la ciudad de Caleta Olivia. Una dotación de la División Cuartel 16° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió de urgencia tras recibir el alerta por el incendio de un Peugeot 206 que se encontraba en circulación al momento de iniciarse el foco ígneo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se concentraba en el sector del motor, una de las áreas más críticas cuando se trata de este tipo de siniestros. Las llamas comenzaban a ganar intensidad y existía riesgo de que se extendieran hacia el interior del vehículo. En ese contexto, el personal desplegó de inmediato una línea devanadera, herramienta fundamental para actuar con rapidez en incendios de pequeña y mediana magnitud.

La labor operativa permitió sofocar el foco y lograr la extinción total del fuego en pocos minutos, evitando que el calor alcanzara el habitáculo y generara daños estructurales más graves. La intervención también incluyó tareas de enfriamiento preventivo para descartar posibles reigniciones, una práctica habitual en incendios vehiculares donde la temperatura residual puede reactivar el fuego.

Posteriormente, se realizó el peritaje correspondiente para determinar el origen del siniestro. El informe técnico concluyó que el hecho fue accidental y tuvo como causa una pérdida en la manguera de combustible que, al entrar en contacto con el múltiple de escape caliente, provocó la ignición. Este tipo de fallas mecánicas, aunque no frecuentes, pueden desencadenar incendios repentinos, especialmente cuando el sistema de combustible presenta desgaste o reparaciones recientes.