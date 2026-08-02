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Personal de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos, que se encuentra en cercanías de la localidad de Caleta Olivia, y es dependiente de la Dirección General de Policía Caminera, intervino este domingo 2 de agosto a las 13:00 horas tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1879 de la ruta nacional N° 3, en la zona de guardaganado.

El hecho fue alertado a través del sistema de emergencias 911, por lo que se comisionó de inmediato al personal al lugar del suceso. Al arribar, los efectivos pudieron constatar que un rodado marca Toyota, modelo SW4, con dominio AB-682-UN, había perdido el control y volcado sobre la banquina derecha de la calzada.

Así quedó el rodado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Según lo manifestado por el conductor, un hombre de 57 años de edad y residente en Rada Tilly, se dirigía hacia la ciudad de Caleta Olivia cuando, debido a las intensas lluvias y la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica, perdió el dominio del vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni terceros involucrados en el incidente. El conductor expresó que no deseaba ser asistido por facultativos médicos, por lo que solo se constataron daños materiales en el automotor.

Los riesgos de la calzada helada y la escarcha en rutas santacruceñas

Autoridades viales han venido advirtiendo reiteradamente sobre los peligros que representa la formación de escarcha y hielo sobre las rutas de Santa Cruz, especialmente en los tramos de la ruta nacional N° 3. El fenómeno más peligroso es conocido como “hielo negro“: una delgada capa de hielo transparente que se confunde con el asfalto mojado, siendo prácticamente invisible para los conductores hasta que el vehículo pierde adherencia.

El agua en la calzada ocasionó el vuelco. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial y Vialidad Provincial han señalado que las bajas temperaturas, combinadas con la humedad acumulada por lluvias o neblinas, favorecen la formación de estas capas resbaladizas que reducen drásticamente la fricción de los neumáticos y multiplican la distancia de frenado . En muchos casos, como quedó registrado en incidentes previos en el tramo de La Lobería, los conductores subestiman las condiciones y pierden el control del rodado sin tiempo de reacción.

Las autoridades recomiendan:

– Reducir la velocidad de forma preventiva ante sectores con brillo inusual en la calzada

– Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente: sobre piso resbaladizo la distancia de frenado se duplica o triplica

– Evitar frenadas bruscas, aceleraciones y giros repentinos, ya que la mínima maniobra puede provocar el derrape

– Consultar antes de viajar los partes oficiales de estado de rutas y pronóstico meteorológico

– Circular con luces bajas encendidas y mantener máxima atención en puentes, alcantarillas y zonas sombreadas, donde la escarcha se forma primero

La intervención de la Policía fue inmediata. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Las actuaciones quedaron a cargo del comisario inspector Maximiliano Moreno, jefe de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos, quien recordó que las condiciones climáticas pueden cambiar en cuestión de kilómetros y que la prudencia es la principal herramienta de prevención.