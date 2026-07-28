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Una rápida maniobra del conductor de un camión de gran porte evitó lo que pudo haber sido un grave accidente sobre la Ruta Nacional N° 3, en el acceso sur de Caleta Olivia. El transportista debió desviar bruscamente su trayectoria para impedir una colisión frontal y terminó con el vehículo encajado en la banquina. Afortunadamente, el episodio concluyó sin personas lesionadas ni daños materiales, aunque demandó la intervención de Bomberos para garantizar la seguridad en el lugar.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió durante la tarde del lunes, alrededor de las 16:11, en inmediaciones del sector conocido como Bahía Blanca, sobre uno de los principales corredores viales de la Patagonia. La alerta ingresó a la División Cuartel 5° de Bomberos, cuyos efectivos se dirigieron inmediatamente hacia el lugar ante el aviso de un presunto siniestro vial.

Al arribar al sitio, la dotación constató que el protagonista del incidente era un camión marca Volvo que había abandonado la cinta asfáltica tras realizar una maniobra evasiva. Según la evaluación realizada por los equipos de emergencia, el conductor habría girado de manera repentina para evitar un impacto frontal con otro vehículo, logrando impedir la colisión aunque perdiendo el control de la unidad, que terminó atascada sobre la banquina.

La situación obligó a desplegar un operativo preventivo destinado a resguardar tanto al transportista como al resto de los usuarios de la ruta. Los bomberos procedieron a señalizar el sector, controlar la circulación y verificar que no existieran riesgos adicionales derivados del despiste.

Uno de los aspectos más destacados del procedimiento fue que el incidente no provocó consecuencias personales. Según pudo saber este diario, el conductor del camión resultó ileso y no fue necesario requerir asistencia sanitaria, mientras que tampoco se registraron daños materiales de consideración ni hubo terceros involucrados en el episodio.

Las tareas desarrolladas por la División Cuartel 5° se extendieron hasta las 16:57, cuando la situación quedó completamente normalizada y el tránsito pudo continuar con normalidad bajo condiciones seguras.