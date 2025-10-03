Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un ciudadano de la provincia de Santa Cruz, de 44 años de edad, y con domicilio en la calle Inés Lezama de Cardozo de la localidad de Gobernador Gregores, en la zona sur, se acercó a las instalaciones de la Comisaría Tercera de la ciudad de Caleta Olivia, en zona norte y denunció que, durante un viaje de trabajo de cinco meses como camionero, su hijo, A.A.N. (24), vendió varias de sus pertenencias sin su consentimiento previo.

Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral a través de fuentes policiales, el 29 de agosto del 2025, mientras el hombre se encontraba viajando a la provincia de Buenos Aires, un amigo lo puso en conocimiento de una inquietante noticia: ninguno de sus vehículos se encontraban estacionados en el terreno su propiedad, donde los había dejado antes de partir. La denuncia se realizó el jueves 2 de octubre a las 19:30 horas.

Los rodados en cuestión son: una camioneta Chevrolet C10 blanca con franjas negras, jaula de madera y cuatro reflectores en el techo; un cuatriciclo Honda (sin modelo) negro con detalles rojos; otro cuatriciclo Zanella G Force 250 rojo; un carro de arrastre hechizo negro con tapas de madera (sin dominio); y una casilla rodante blanca de fabricación casera, según conoció este medio.

En este sentido, el camionero le comentó a los uniformados que había dejado su vivienda al cuidado de su hijo. Asimismo, declaró que su amigo le había informado que la camioneta Chevrolet se encontraba estacionada frente a una vivienda en la calle Roca al 1100 de Gobernador Gregores. Al contactar al propietario de la vivienda, este adujo ser mecánico y afirmó que un conocido le había comprado el rodado al hijo del denunciante.

Por otro lado, en relación a los dos cuatriciclos, el trabajador le indicó al personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en la dependencia mencionada anteriormente, que su amigo también le dijo que el Honda se encontraba estacionado afuera de una vivienda ubicada en la calle Beickovi al 900 y el Zanella estaba estacionada en la calle Chile al 730. Ambos vehículos fueron vendidos por su hijo, sin su permiso previo.

Finalmente, La Opinión Austral supo que la Comisaría de Gobernador Gregores tomó conocimiento del caso, a través del personal de la Seccional Tercera, y elevó el trámite mediante nota vía email. Mientras tanto, el camionero gregoresense continuaba con su viaje hasta la ciudad.