La búsqueda de la verdad sobre lo sucedido con Mario “Pato” García, el hombre de 50 años desaparecido el 8 de diciembre de 2025, llegó a un punto clave a horas de la mañana del jueves 19 de febrero, tras el hallazgo de una bolsa con restos humanos en el interior del canasto de basura de una vivienda abandonada de la localidad de Caleta Olivia. En horas tempranas del mismo día realizaron un allanamiento en otro domicilio de un barrio más lejano.

“Canela”, de Canes Pico Truncado, también trabajo en los rastrillajes. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo que pudo conocer el diario La Opinión Austral, en un seguimiento de medidas ordenadas por el juez subrogante Villalón Lezcano del Juzgado de Instrucción N° 2, el personal de la Comisión Investigadora -que se encuentra a cargo del comisario mayor Luis Poblete y reúne a personal de la División de Investigaciones de la ciudad caletense, de Puerto Deseado y de Río Gallegos- llevó a cabo nuevas tareas de búsqueda.

El allanamiento en una casa de zona de chacras. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Primero, se llevó a cabo un allanamiento sobre una casa ubicada sobre la calle Nehuen de la zona de chacras, justamente frente a la Unión Vecinal del barrio. Allí, los investigadores trabajaron con la colaboración de la perra de la raza bloodhound, llamada “Canela”, perteneciente a la División de Canes de Pico Truncado, quien realizó un rastrillaje luego de olfatear una prenda de ropa de Mario García.

“Canela” recorrió la cuadra en varias ocasiones. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego de eso, la comisión se movió a la zona costera y, con la participación de la can de la raza pastor belga malinois, llamada “Hella” -entrenada en la búsqueda de restos humanos y parte de la División de Canes de Comodoro Rivadavia- iniciaron una minuciosa búsqueda en cercanías del segundo domicilio allanado (después de la remisería), en la calle Juan Álvarez del barrio Lucila Ortiz. En esa zona vive una familia amiga del hombre.

“Hella” trabajando en la zona junto a la inspector Sarabia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Fue en esa calle donde “Hella” marcó un cesto de basura de una vivienda abandonada y se determinó que en el interior había una bolsa de nylon con restos humanos. Al cierre de esta edición, los investigadores aguardaban la orden del magistrado para proceder a retirar la bolsa. Hubo un fuerte operativo protagonizado por la Policía de Santa Cruz, mientras el personal del Gabinete Criminalístico y de la comisión trabajaba en el área.

Personal de la Comisión Investigadora y de la División de Investigaciones. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los restos serán analizados para determinar si pertenecen a Mario García u otra persona. Mientras tanto, Gisella Cruz le comentó a La Opinión Austral estar al tanto de las tareas que realiza la Comisión Investigadora, pero “no sé nada más”, dado a que los investigadores trabajan con mucha reserva y hermetismo. Mientras, la familia espera conocer los resultados del cotejo del ADN de Mario con los restos hallados el pasado 21 de enero en un descampado lejano del ejido urbano caletense.