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El lunes por la noche, cuando el movimiento comercial del centro de Caleta Olivia comenzaba a aminorar, una emergencia rompió la calma habitual de la avenida Lisandro de la Torre. Un Volkswagen Bora que circulaba por las inmediaciones del tradicional comercio Mon Petti sufrió un desperfecto mecánico que desató un principio de incendio en el compartimento del motor, generando momentos de gran tensión entre los automovilistas y peatones que transitaban por el lugar.

La alerta máxima se encendió alrededor de las 19:50, cuando las primeras columnas de humo y algunos chispazos comenzaron a hacerse visibles desde el capó del coche. Frente al peligro inminente de que las llamas se propagaran al resto de la carrocería o afectaran a otros vehículos estacionados en la arteria comercial, el propio conductor reaccionó con una rapidez admirable.

Según pudo saber La Opinión Austral, sin perder un segundo y echando mano a lo que tenía a su alcance, el propietario utilizó el matafuego reglamentario del auto y arrojó puñados de arena para sofocar el foco ígneo en sus primeros instantes. Su accionar fue determinante para frenar el avance del fuego antes del arribo de los servicios de emergencia.

A los pocos minutos, una dotación de la División Cuartel 5° de Bomberos llegó al lugar para tomar el control de la escena. Durante el operativo, que se extendió hasta las 20:20, los bomberos realizaron las tareas de inspección técnica correspondiente, enfriamiento de la zona afectada y neutralización de cualquier posible reingreso de llama, asegurando que la estructura del rodado no representara un riesgo posterior.

Según las pericias iniciales realizadas por el personal especializado, el siniestro tuvo un origen estrictamente accidental. El fuego se habría originado a raíz de una pequeña fuga de combustible que entró en contacto directo con la temperatura extrema del múltiple de escape del motor, una combinación crítica que suele desencadenar este tipo de episodios en cuestión de segundos.