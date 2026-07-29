Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo siniestro vial se registró esta mañana en la ruta nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1875, en el sector conocido como La Lobería, en cercanías de la localidad de Caleta Olivia. El hecho ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este miércoles 29 de julio y fue alertado por transeúntes que transitaban por la zona.

El rodado quedó en el camino. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Personal de la Dirección General de Policía Caminera se constituyó en el lugar y constató el vuelco de un auto marca Chevrolet, modelo Corsa. Según relató el conductor, único ocupante del rodado, circulaba en sentido norte-sur con destino a la ciudad caletense cuando la presencia de escarcha sobre la calzada le hizo perder el control del vehículo, derrapando y terminando sobre la banquina derecha.

Afortunadamente, el hombre no presentó lesiones ni solicitó asistencia médica, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral. No hubo terceros involucrados y el incidente solo dejó como saldo daños materiales en el rodado involucrado.

Fue retirado del camino. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Finalmente, las autoridades reiteraron la recomendación de extremar las precauciones al transitar por rutas provinciales y nacionales, respetar las velocidades permitidas y tener en cuenta la formación de hielo y escarcha en las primeras horas de la mañana.