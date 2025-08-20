Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia informó que interrumpirá el suministro eléctrico que abastece al Sistema Acueducto, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en la Línea de Alta Tensión de 132 kV.

Por tal motivo, Servicios Públicos comunicó que se suspendió el abastecimiento de agua potable a la localidad de Caleta Olivia, a partir de las 6 de la mañana, como consecuencia de estos trabajos.

Además, informaron que realizarán tareas de mantenimiento en distintos sectores del sistema, las cuales son imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad del servicio.

En tanto, Servicios Públicos solicitó a la comunidad hacer un uso racional y responsable del agua disponible durante este período, a fin de minimizar el impacto en tanto se restablece el suministro con normalidad.