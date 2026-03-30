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Un procedimiento preventivo desarrollado durante la noche del domingo en la ciudad de Caleta Olivia terminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un arma de fuego, en una intervención que vuelve a poner en primer plano la importancia de los controles policiales en la vía pública.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho se registró en la intersección de las calles Bajo Caracoles y Beltrán, donde personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) realizaba tareas de patrullaje en el marco de los operativos de prevención que se despliegan de manera constante en distintos sectores de la ciudad. Fue en ese contexto que los efectivos advirtieron la presencia de dos individuos que merodeaban en la zona, una conducta que motivó su identificación.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo en cuestión de segundos. Según pudo saber este diario, al notar la presencia policial, uno de los sujetos decidió emprender la huida, iniciando una breve corrida que terminó abruptamente a pocos metros del lugar, cuando perdió estabilidad y cayó al suelo. En ese instante, y ante la mirada de los uniformados, un objeto metálico cayó desde sus prendas.

Agentes junto a los elementos secuestrados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La escena no dejó lugar a dudas. Tras asegurar la situación, los efectivos constataron que se trataba de un arma de fuego tipo revólver, lo que derivó en la inmediata aprehensión del individuo. El arma fue secuestrada en el lugar, mientras se procedía a dar intervención a la División Comisaría Tercera, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

El caso quedó ahora bajo análisis judicial, mientras se avanza en la investigación para determinar la situación del aprehendido y el origen del arma secuestrada, además de determinar si fue utilizada en algún hecho delictivo.