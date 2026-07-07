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La tranquilidad de la mañana del lunes se vio interrumpida en Caleta Olivia cuando un automóvil comenzó a incendiarse mientras circulaba por la intersección de las calles Antártida Argentina y Gobernador Gregores. La situación generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, aunque la rápida reacción del propietario y la posterior intervención de los bomberos permitieron controlar el siniestro antes de que se transformara en una emergencia de mayor magnitud.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el operativo comenzó alrededor de las 7:55, luego de que la División Cuartel 16° recibiera un aviso proveniente de la División Cuartel 5°, que alertaba sobre un principio de incendio vehicular.

De inmediato, una dotación se dirigió al lugar a bordo de una unidad de intervención para asistir en la emergencia y verificar el estado del rodado. Cuando los bomberos arribaron al lugar encontraron una escena alentadora. El dueño del Chevrolet Astra había logrado actuar con rapidez utilizando extintores portátiles, lo que permitió contener el foco ígneo antes de que alcanzara mayores dimensiones.

Al mismo tiempo, varios transeúntes colaboraron desconectando la batería del vehículo, una maniobra preventiva que resultó clave para reducir el riesgo de que el fuego continuara alimentándose a través del sistema eléctrico.

Según las primeras evaluaciones realizadas por el personal especializado, el incendio se produjo de manera accidental como consecuencia de una contingencia eléctrica en el sistema de calefacción del automóvil.

La falla provocó que distintos componentes plásticos ubicados en la parte superior del motor comenzaran a arder, generando humo y llamas que rápidamente fueron advertidas por el conductor.