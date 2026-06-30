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Un principio de incendio registrado durante la noche del lunes generó momentos de preocupación entre los vecinos del barrio Ceferino, en Caleta Olivia. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Santa María al 528, donde un desperfecto eléctrico en una heladera provocó un foco ígneo que, afortunadamente, pudo ser controlado por el propietario antes de que se transformara en una emergencia de mayor magnitud.

La rápida intervención del dueño de casa y la posterior verificación realizada por personal de la División Cuartel 5° de Bomberos permitieron confirmar que el siniestro no representaba riesgos para los ocupantes del inmueble ni para las viviendas linderas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo comenzó alrededor de las 23:20, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un presunto incendio habitacional en el barrio Ceferino. De inmediato, una dotación de Bomberos partió hacia el lugar a bordo de una autobomba para atender la situación.

Al arribar a la vivienda, los efectivos comprobaron que el foco de incendio ya había sido extinguido por el propio propietario, quien actuó con rapidez al advertir que el origen del humo provenía de la heladera instalada en el inmueble.

Tras una inspección técnica, los bomberos determinaron que el incidente se produjo de manera accidental como consecuencia de una contingencia eléctrica que afectó al sistema del artefacto de refrigeración. El desperfecto generó un pequeño foco ígneo que alcanzó únicamente la parte superior del sector donde se encontraba el electrodoméstico.

Como resultado del siniestro, solo se registró el tiznado de los planos superiores del ambiente, sin que las llamas llegaran a propagarse hacia otros sectores de la vivienda ni ocasionaran daños estructurales o pérdidas materiales de importancia.

Una vez controlada la situación, el personal especializado realizó una minuciosa inspección para verificar que no existieran puntos calientes ni posibilidades de una reignición, una tarea fundamental en este tipo de intervenciones para evitar que el fuego vuelva a activarse minutos u horas después de haber sido extinguido.