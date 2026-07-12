Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Norte, brindó precisiones oficiales a La Opinión Austral sobre el violento enfrentamiento con armas de fuego registrado la mañana del viernes 10 de julio en el barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia.

“Habían tres personas lesionadas, los tres convivientes del barrio 17 de Octubre, mayores de edad. Dos de ellos con lesiones de arma de fuego que después les dieron el alta, y el otro con golpes visibles”, detalló el funcionario.

Y agregó: “Por disposición del juzgado, uno de los muchachos quedó aprehendido y continúa detenido en relación a los disparos contra las otras personas. Eso es lo único que tenemos confirmado por ahora”.

Emergencias de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Desarrollo del hecho

El suceso se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre el enfrentamiento en una vivienda del barrio. Los tres afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal, donde la tensión volvió a subir: allegados y vecinos protagonizaron nuevos altercados dentro del centro de salud, generando momentos de fuerte conflicto con el personal médico.

Inicialmente se había informado que una de las víctimas presentaba una presunta herida de bala en el tórax, aunque finalmente los tres fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento no se dio a conocer la dirección exacta del inmueble ni los motivos que originaron el conflicto. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias y la participación de cada uno de los involucrados.