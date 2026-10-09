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El asalto ocurrió este viernes al mediodía en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Leandro Alem, cerca de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica Caleta Olivia. Un hombre de más de 50 años denunció que lo golpearon y le robaron el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La intervención comenzó tras una alerta del sistema SAE por un hombre que había sido agredido y despojado de sus pertenencias. Una mujer de 23 años contó a la Policía que, al llegar a las inmediaciones del establecimiento educativo, encontró a una persona desorientada, con manchas rojizas en el rostro. El hombre le dijo que acababa de sufrir un asalto y ella llamó al 911.

La víctima, de 56 años, relató que un sujeto vestido con prendas negras y blancas lo golpeó y le robó el DNI y el certificado de discapacidad. En ese entonces, se solicitó una ambulancia del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para asistirlo.

En paralelo, efectivos del Comando de Patrullas localizaron a un hombre de 40 años en el exterior de un comercio. Su descripción coincidía con la aportada y tenía manchas rojizas en el calzado. Fue trasladado preventivamente al centro de salud de la localidad y, luego de ser examinado, quedó aprehendido e incomunicado.

El Juzgado de Instrucción Nº 2 dispuso el secuestro del calzado, la extracción de muestras de sangre a la víctima y al aprehendido. Además, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI) y se indicó la toma formal de declaración al damnificado.

El sospechoso permanece a disposición de la magistratura mientras avanzan las actuaciones en este caso que causó una fuerte conmoción en la ciudad, dado a que se trata de una persona con discapacidad que fue víctima de un violento ataque a plena luz del día.