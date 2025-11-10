Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cooperativa “El Gorosito” de la localidad de Caleta Olivia fue escenario de un grave incidente en la mañana del lunes 10 de noviembre. Un joven, hijo de un socio, ex trabajador del lugar, protagonizó un ataque que empezó con una persecución e insultos y culminó con daños materiales y un posterior enfrentamiento que requirió intervención policial y asistencia médica.

José Oliva, presidente de la entidad, confirmó a La Opinión Austral que el agresor “pertenecía a la cooperativa porque era hijo de uno de nuestros socios” pero fue apartado de la entidad tras un “hecho muy complicado” ocurrido en mayo, donde “apuñaló a un compañero” en el marco de una fiesta por el Día del Trabajador. La situación fue advertida tras la llegada de las personas a la Comisaría Segunda.

José Oliva, presidente de la Cooperativa. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El incidente del lunes a la mañana comenzó cuando el agresor, quien se encontraba en estado de ebriedad, “se cruzó con uno de nuestros choferes, con un socio, en el cual hubo persecución, golpes y rotura de vidrio de uno de los espejos del auto”, explicó el encargado de la remisería caletense. Oliva señaló que el agresor supuestamente quería golpear al chofer.

El rodado afuera de la Comisaría Segunda de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, informó a este medio que el conflicto escaló cuando el agresor se dirigió a las instalaciones de la cooperativa, donde amenazó a dos mujeres que estaban solas. “Vino acá fue y amenazó a dos mujeres que estaban solas justo en ese momento, que decían que estaban con la puerta cerrada, es por eso que meten la mano por la ventana de que se abre y rompe el otro vidrio“.

Cómo quedó manchado de sangre el interior del auto. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Respecto a las lesiones, Oliva aclaró que el agresor fue quien terminó lastimado mientras rompía el vidrio en la sede: “El agresor rompe el vidrio del auto, después viene acá, golpea el vidrio y deja sangre ahí. Es el único lastimado por ahora. El único que está con la mano lastimada”. El chofer que fue perseguido también habría recibido golpes, lo cual sería determinado por los médicos del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

El agresor se encontraba conduciendo un vehículo Ford Ka rojo, propiedad de su familia, el cual, según el presidente, “no debería estar utilizando como parte de las cláusulas tras su expulsión”. Asimismo, Oliva expresó su preocupación por la falta de medidas cautelares tras el incidente anterior: “Vamos a hacer las denuncias correspondientes, porque lamentablemente esto ya es una situación muy complicada. Yo creo que la vez pasada no se hicieron correctamente las cosas”.