Una investigación se inició en la Comisaría Primera de Caleta Olivia tras un suceso ocurrido en el sector de mantenimiento del Hospital Zonal. Un trabajador, mientras mostraba a un compañero lo que parecía ser un arma de fuego tipo revólver, provocó un disparo accidental que impactó en una pared, causando solo daños materiales. El responsable del hecho realizó la entrega voluntaria del arma a las autoridades.

El hecho fue reportado el miércoles 18 a las 12:45 horas por parte de personal del nosocomio que se comunicó con el 911. La denuncia judicial fue iniciada por un ciudadano de 39 años, quien tomó conocimiento del incidente a través de un compañero de trabajo.

El suceso tuvo lugar el día anterior, 17 de febrero, aproximadamente a las 18:00 horas, aunque la presencia del arma se remonta al 14 de febrero a las 21:00 horas, según el testimonio del compañero que alertó a la autoridad. En esa fecha, un empleado de 22 años se encontraba en el sector de mantenimiento del Hospital junto a otro compañero.

Mientras esperaban el fin de su horario laboral, el segundo compañero sacó un objeto que parecía ser un arma de fuego tipo revólver, envuelta en un trapo, y comenzó a enseñársela al primer trabajador, mostrándole su funcionamiento. En un momento determinado, al indicarle cómo giraba el tambor, el arma se disparó accidentalmente, impactando en una de las paredes del sector.

Es importante destacar que La Opinión Austral conoció que el trabajador que alertó a la policía no fue amenazado, apuntado ni lesionado por el disparo, resultando solo en daños materiales a la infraestructura del centro de salud.

Al momento de realizarse las diligencias de rigor en el lugar, en conjunto con personal de Criminalística, se encontraba presente el causante del disparo. Este último realizó la entrega voluntaria del arma mencionada.

La sede judicial de turno fue notificada del suceso por intermedio de una profesional del derecho, quien informó que la autoridad judicial dispuso el secuestro del arma y ordenó que el causante establezca domicilio ante los estrados judiciales, cumpliéndose con lo solicitado.