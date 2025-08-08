Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una camioneta de la Policía de Santa Cruz fue colisionada de manera frontal por un Chevrolet Cruz en que se movilizaba un grupo de amigos que se encontraba bajo ingesta de bebidas alcohólicas. La situación ocurrió a horas de la mañana del viernes en la avenida Costanera de la localidad de Caleta Olivia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque las cuatro personas que iban en el rodado de menor porte terminaron detenidos en dependencias.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, se trató de una persecución controlada que se dio tras un requerimiento sobre un vehículo que circulaba por la vía pública y cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas en cercanías de la zona costera. “Fue un móvil, intentaron identificarlo haciéndole señas de luz, se detuvieron de frente, pero el Chevrolet nunca paró y terminó colisionando al móvil”. Las personal querían escapar de la policía.

Luego del accidente, los uniformados descendieron de la patrulla y comenzaron a identificar a las personas –tres hombres y una mujer– quienes se tornaron violentas con los agentes, situación por la que fueron aprehendidas. “Se les inició una causa por atentado de resistencia contra la autoridad; el móvil policial tuvo daños menores y el personal no resultó lesionado”, indicó la fuente consultada por este medio. El Chevrolet fue secuestrado por personal de Tránsito.

El rodado de menor tamaño fue secuestrado. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Por otro lado, el comisario José Luis Cardoso, jefe del Cuerpo Preventivo Barrial, que manejaba la patrulla en el momento de la colisión, comentó a Infocaleta que el auto llamó la atención porque “iba de una manera extraña para lo que es la conducción normal” y había escapado de un control vehicular que estaba realizando el personal de la Comisaría Primera en conjunto con el Comando de Patrullas detrás del Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero Knudsen”.

Finalmente, manifestó que dentro del vehículo en cuestión había hielo y lo que aparentaba ser “un vaso con vino o alguna otra sustancia alcohólica“. “La verdad que al ver esta situación, uno automáticamente piensa en los vecinos que todos los días salen a la vía pública, hoy (por el viernes 8 de agosto) es un día muy lindo en que las personas y familias aprovechan a salir y hacer actividades al aire libre, y gente en ese estado son un peligro para la sociedad“.