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Una vecina de la localidad de Caleta Olivia pasó una madrugada de mucha tensión y miedo. La mujer llamó al personal de la Comisaría Segunda y dijo que varias personas habían intentado ingresar a su casa momentos antes. El grupo dijo que quería cobrarse una deuda que mantenía su expareja.

La denuncia por el hecho se realizó a horas de la madrugada del miércoles 25 de noviembre pasado. La mujer se comunicó con los efectivos y relató que escuchó ruidos en el exterior de su vivienda del barrio Unión y cuando salió a ver qué ocurría encontró a un grupo de personas que estaba intentando ingresar a su casa.

La denuncia se realizó en la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cuando la mujer estuvo frente a frente con las personas, uno de ellos que se identificó como W.S. le dijo que habían ido a cobrar una deuda que su expareja mantenía con ellos. Cuando le dijo que se había separado de ese hombre y ya no vivían juntos, el grupo se tornó agresivo y comenzó a proferir amenazas en contra de ella.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la mujer decidió realizar el trámite legal debido a que sintió temor por las amenazas recibidas. La denuncia se realizó en las instalaciones de la Comisaría Segunda y el caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad caletense.