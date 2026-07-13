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Un guanaco que irrumpió sobre la calzada desencadenó un siniestro vial en la Ruta Nacional N.º 3, a unos 25 kilómetros al norte de Fitz Roy, donde un automóvil terminó con importantes daños materiales, aunque, afortunadamente, sus cuatro ocupantes resultaron ilesos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró durante la tarde del domingo y movilizó a efectivos de la División Cuartel 25°, personal sanitario y policías de la Subcomisaría Fitz Roy, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir a las personas involucradas y garantizar la seguridad en el sector afectado.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el operativo comenzó a las 18:58 horas, luego de que la Comisaría Primera de Caleta Olivia comunicara la ocurrencia del accidente. Inmediatamente, desde el cuartel de bomberos se dispuso el desplazamiento de una unidad de ataque rápido hacia el lugar del hecho.

Al arribar al sector señalado, los rescatistas constataron que el vehículo involucrado era un Volkswagen Fox de color gris, que había protagonizado el siniestro luego de encontrarse inesperadamente con un guanaco sobre la ruta.

La aparición de estos animales constituye uno de los principales riesgos para quienes transitan por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz. Los guanacos suelen desplazarse en grupos y cruzan la calzada sin previo aviso, especialmente durante el atardecer, la noche y las primeras horas de la mañana, momentos en los que la visibilidad disminuye y el tiempo de reacción del conductor resulta considerablemente menor.

En el automóvil viajaban cuatro personas que fueron asistidas en el lugar por personal del Puesto Sanitario de Fitz Roy. Tras la evaluación médica correspondiente, se determinó que ninguno de los ocupantes había sufrido lesiones, por lo que no fue necesario disponer su traslado a un centro de mayor complejidad.

Si bien el desenlace fue favorable desde el punto de vista sanitario, el vehículo sufrió daños que obligaron a los bomberos a intervenir con tareas preventivas para evitar nuevos riesgos.

Como consecuencia del impacto, el automóvil presentaba pérdida de fluidos, una situación que podía derivar en un cortocircuito o incluso en un principio de incendio. Frente a ese escenario, los efectivos procedieron a desconectar la batería del rodado.

Posteriormente, el personal de la División Cuartel 25° trabajó junto a efectivos de la Subcomisaría Fitz Roy, que concurrieron al lugar a bordo del móvil 1131, para asegurar la escena, ordenar la circulación vehicular y colaborar con las actuaciones correspondientes.