Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia inició una causa por presunta estafa tras la denuncia presentada por un ciudadano el 4 de febrero de 2026. El hecho denunciado involucra a su hermano, un hombre de 32 años que padece retraso madurativo, quien habría entregado una suma considerable de dinero por la compra de una consola de videojuegos a un compañero de trabajo, sin que este último haya concretado la entrega de la misma.

El incidente que motiva la investigación se remonta al 11 de agosto del año 2024, cuando el joven afectado acordó la adquisición de una consola de videojuegos con un ciudadano que, según el informe, compartía lugar de trabajo con su hermano. El monto pactado para la compra del equipo electrónico fue de un 1.500.000 pesos en moneda nacional argentina.

A pesar de haberse realizado el pago total acordado en esa fecha, el vendedor del dispositivo electrónico no cumplió con su parte del trato, ya que hasta el momento de la denuncia formal, la consola nunca fue entregada al comprador. Esta situación de incumplimiento contractual y perjuicio económico motivó a su hermano a formalizar la denuncia judicial en la Comisaría Quinta.

Otros delitos en la zona

En Puerto Deseado se investigan daños en una vivienda ocurrido a horas de la madrugada. Al constituirse personal policial en la calle Piedrabuena, el damnificado constató que la puerta inferior de su domicilio presentaba quemaduras y se encontraron restos de una vela en el lugar, lo que sugiere un intento de incendio o vandalismo. Se realizaron las diligencias de estilo en conjunto con el personal de Criminalística.

En Pico Truncado, cerca de las 22:30 horas del 4 de febrero, se intervino en un conflicto familiar. Tras un llamado telefónico reportando problemas domésticos, la policía dialogó con una mujer en el lugar. Cuando se solicitó a su hermano, un hombre de 32 años que se retirara para evitar mayores conflictos, este reaccionó ofuscándose y tornándose agresivo hacia el personal policial y su hermana, a quien le profirió insultos.

El individuo hizo caso omiso a las indicaciones, por lo que se procedió a su reducción utilizando la fuerza mínima y necesaria y se le colocaron métodos de sujeción (esposas). Fue trasladado al Hospital Distrital para examen médico y posteriormente alojado en la dependencia policial a disposición del Juzgado de Paz, previa intervención de la Oficina de la Mujer y Familia.

Finalmente, en Perito Moreno, el 4 de febrero a las 10:30 horas, se denunció un robo en el camping municipal. El damnificado constató que, tras ejercer fuerza en la parte inferior de su vehículo utilitario de color blanco, autores ignorados sustrajeron una rueda de auxilio. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.