Un hombre de 39 años fue herido de un disparo en la pierna derecha durante un ataque ocurrido en su domicilio de avenida Costanera en las primeras horas del domingo 2 de noviembre. Dos sujetos armados huyeron rápidamente en un vehículo, dejando evidencia balística en el lugar. La División de Investigaciones (DDI) tomó intervención inmediata en el caso, mientras la víctima se encuentra fuera de peligro.

D acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la tranquilidad de la madrugada de este domingo se vio abruptamente interrumpida en la localidad de Caleta Olivia tras un violento suceso registrado en un domicilio de la avenida mencionada anteriormente, donde este ciudadano resultó herido tras una agresión con arma de fuego.

Cerca de la 01:15 horas, el sistema de emergencias SAE-911 activó el protocolo de respuesta tras recibir una alerta sobre un hecho con arma de fuego en el inmueble ubicado al 1662. Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría Primera se entrevistó con una mujer, pareja de la víctima. En la intervención participó también el personal de Comando de Patrullas.

Al entablar conversación con los efectivos, la mujer en cuestión confirmó la agresión. Su concubino, un hombre de 39 años, había recibido un certero disparo en la pierna derecha. Afortunadamente, y tras ser evacuado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, se confirmó que su estado es estable y se encuentra fuera de peligro, según conoció La Opinión Austral.

Según el relato aportado por la denunciante, el ataque fue perpetrado por dos sujetos que actuaron con rapidez. Tras efectuar los disparos, los agresores se dieron a la fuga de manera inmediata a bordo de un rodado, cuyas características específicas aún son materia de investigación. La escena del crimen fue debidamente preservada, y en el suelo se encontraron vainas servidas, elementos que confirman el uso de armamento de fuego en el incidente.

Dada la naturaleza del delito, que involucra violencia y el uso de armas, personal especializado de la DDI tomó conocimiento inmediato del caso, por lo que el personal policial precedió a realizar todas las diligencias de rigor correspondientes. Los investigadores se centran ahora en dos ejes principales: identificar el auto y dar con los responsables.