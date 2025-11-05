Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 39 años fue aprehendido en la zona norte de la provincia de Santa Cruz tras herir con arma blanca a otro ciudadano de 50 en la ceja y el brazo. A pesar de las lesiones constatadas, la víctima se negó a instar penalmente, por lo que el juez dispuso una prohibición de acercamiento de 15 días para el causante, y se gestionará un allanamiento en su domicilio. El caso conmocionó a los vecinos.

El personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaria Segunda de la localidad de Caleta Olivia tomó conocimiento de la situación alrededor de las 23:30 horas de la noche del martes 4 de noviembre pasado. El incidente, calificado por la Justicia como lesiones leves, tuvo lugar en la escalera 29 del barrio Gobernador Gregores, requirió la intervención del 911 para convocar a una ambulancia y fue denunciado por vecinos de la zona.

Al constituirse en el lugar, el diario La Opinión Austral conoció que el personal policial observó al vecino A.E.S (50), en el ingreso de la escalera y acompañado por otro hombre, quien presentaba lesiones provocadas con un elemento cortante en la ceja izquierda y el brazo izquierdo. El lesionado accedió a dialogar con los uniformados de la dependencia policial antes mencionada y recibir asistencia médica. Sin embargo, no quiso aportar información sobre lo sucedido.

En ese momento, se hizo presente en el lugar de hecho otro individuo, identificado posteriormente como A.A.A (39), quien presentaba manchas de sangre en ambas manos y una lesión en la palma izquierda, lo que generó sospecha en el personal policial. De este modo, el ciudadano, quien reside en el mismo edificio que la víctima, fue demorado y luego aprehendido como presunto autor de las lesiones, según supo este medio.

Un segundo testigo, F.A.P.G. de 33 años, quien convive con el detenido por la Policía de Santa Cruz, le relató a los efectivos policiales presentes que, al llegar del trabajo, observó a su conviviente en compañía de los dos desconocidos (el damnificado y su acompañante) y que, de un momento a otro, el presunto autor comenzó a agredir físicamente a uno de dos individuos con un arma blanca (cuchillo), tras lo cual él y el otro acompañante retiraron al lesionado de la vivienda.

Asimismo, personal del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” evacuó al herido junto a su acompañante en una ambulancia. Tras inspeccionar el departamento del detenido, no se encontró el arma blanca, pero sí se observaron manchas de sangre en el sector del comedor living.

Por otro lado, la doctora Mariela Cisilino, del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, dispuso que, cumplidos los plazos legales, el ciudadano recupere su libertad previo fijar domicilio. Además, indicó que se le notifiquen medidas cautelares de prohibición de acercamiento hacia el ciudadano lesionado por el término de 15 días.

Finalmente, en la dependencia se recibió al ciudadano lesionado, quien confirmó las lesiones leves según el certificado médico, pero se negó a testificar formalmente sobre lo sucedido. Debido a que la víctima no desea instar penalmente por las lesiones sufridas, se dejó constancia de la necesidad de librar una orden de allanamiento para efectuar la inspección ocular en el domicilio del causante.