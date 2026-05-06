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La Ruta Nacional 3 volvió a ser escenario de un siniestro vial que, por sus características, pudo haber tenido consecuencias fatales. En la tarde del martes, a unos cinco kilómetros de Fitz Roy, un violento choque entre dos vehículos dejó como saldo varios heridos y un importante despliegue de equipos de emergencia que trabajaron durante más de dos horas para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

El hecho movilizó de inmediato al personal de la División Cuartel 25, que acudió al lugar con una unidad de ataque rápido. Al arribar, los efectivos se encontraron con una escena compleja: dos vehículos -un Jeep Renegade y un Nissan Sentra- habían quedado detenidos sobre la banquina izquierda, uno de ellos completamente volcado.

Fuera del habitáculo del rodado siniestrado se encontraban tres personas heridas, lo que obligó a desplegar de inmediato un protocolo de rescate. En rutas extensas como la 3, donde las distancias y la velocidad suelen ser factores determinantes, cada minuto cuenta. Y en este caso, la intervención rápida resultó clave.

El Sentra tras el incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Los bomberos procedieron a la inmovilización de los lesionados utilizando chalecos de extracción y tablas rígidas, una maniobra técnica fundamental para evitar agravar posibles lesiones, especialmente en casos donde no se descartan traumatismos de consideración. Una vez estabilizadas, las víctimas fueron trasladadas en ambulancias hacia el hospital de Caleta Olivia, con apoyo del Puesto Sanitario de Fitz Roy y unidades provenientes de Las Heras.

Mientras tanto, en el lugar del accidente, se desarrollaban tareas paralelas orientadas a garantizar la seguridad. Para las personas que resultaron ilesas se realizó la identificación correspondiente, y en los vehículos involucrados se efectuó el corte preventivo del suministro eléctrico, una medida clave para evitar incendios o explosiones posteriores al impacto.

El operativo se extendió por más de dos horas, tiempo durante el cual la zona permaneció bajo control de los equipos intervinientes. La Subcomisaría de Fitz Roy quedó a cargo de las pericias, con el objetivo de determinar las causas del siniestro, que por el momento no fueron establecidas.