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Un hombre de 63 años denunció el robo de un teléfono celular, una rueda de auxilio y una bolsa del interior de su motorhome, que había dejado estacionada en la intersección de Progreso López y San José Obrero, en Caleta Olivia. Sus dos nietos, de 6 y 10 años, se encontraban dentro del vehículo, pero no resultaron lesionados.

El hecho ocurrió entre las 18 y las 18:15 del jueves. Según la denuncia, dos personas ingresaron al rodado sin forzarlo y se llevaron un celular Motorola G85, una rueda de auxilio Pirelli y una bolsa blanca cuyo contenido el propietario no pudo precisar. La situación ocurrió mientras los menores se encontraban dentro del rodado.

Luego, al consultar la última ubicación del teléfono, el denunciante observó que el dispositivo figuraba en la Escuela Industrial N° 1 (EICO), sobre la calle Juan José Paso, entre Manuel Belgrano y Rivadavia. El dato fue brindado en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad calentense.

Intervino el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia. La Policía realizó las diligencias correspondientes junto con personal de otras dependencias, como el Gabinete Criminalístico.