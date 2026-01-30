Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los últimos dos años, un local de indumentaria de la zona céntrica de la localidad de Caleta Olivia fue blanco de tres hechos de robo que terminaron en destrozos y la sustracción de remeras. Recientemente, las instalaciones fueron el objetivo de un nuevo delito. La situación tuvo lugar a horas de la madrugada del pasado viernes 30 de enero y el comerciante tuvo que cerrar sus puestas para ir a realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera.

Gabriel, el propietario de “Estilo Urbano” habló con La Opinión Austral y comentó que “ya hicimos la denuncia” sobre el hecho que ocurrió “alrededor de las 6:10 de la madrugada”. Asimismo, manifestó que el ladrón, quien fue captado por las cámaras de seguridad del negocio “solo se robó una remera de un maniquí y dejó al mismo tirado afuera” y que el ladrón fue atrapado a una cuadra y se encuentra detenido. Un video muestra al delincuente huyendo con una remera blanca en la mano.

Los daños al ventanal del local.

En 2025, el negocio fue blanco de dos robos similares, con roturas de cristales y sustracción de remeras que se encontraban a la venta, a pocos metros de las vidrieras. “Siempre son hechos rápidos porque contamos con cámaras de seguridad, está vez arrancamos así el año y bueno, habrá que reforzar la seguridad”, comentó a este medio. Anteriormente se llevaron hasta tres remeras y esta vez fue solamente una.

Los robos en el local de ropa ubicado en la esquina de la avenida Independencia y la calle Bernardino del Hoyo, en pleno corazón del centro caletense, representaron un importante gasto de reparación, dado a los daños en los cristales que debieron ser cambiados para continuar con la atención al público. “El año pasado rompieron los vidrios más chicos, esta vez fueron por el más grande”, dijo Gabriel a La Opinión Austral.