Un hombre de 31 años resultó lesionado con arma de fuego en el barrio Esperanza Caleta Olivia y un ciudadano fue detenido por ser señalado como el presunto autor. El hecho se originó a raíz de una disputa intrafamiliar y el herido fue hallado tendido en el suelo mientras vecinos lo socorrían y pedían auxilio a gritos, supo La Opinión Austral.

Los uniformados recabaron información esencial una vez que el lesionado fue trasladado al Hospital Zonal. Una mujer explicó que, minutos antes, su hermano (herido), se había presentado en la casa en estado de ebriedad y había comenzado a generar disturbios en la propiedad. Ante esto, la ex pareja de la ciudadana intervino en la situación.

El ebrio continuó con su accionar, por lo que el ex de la mujer lo amenazó con agredirlo físicamente si seguía en esa postura. Sin embargo, ante la escalada de violencia, dado a que el sujeto comenzó a arrojar piedras, el otro ciudadano buscó una pistola y efectuó dos disparos que, según los informes preliminares, impactaron en los miembros inferiores del otro individuo.

Inmediatamente después de efectuar los disparos, el agresor ingresó a un vehículo y se retiró rápidamente con la pistola utilizada. En el lugar del suceso se realizaron todas las diligencias procesales de rigor con personal de Criminalística.