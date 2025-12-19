Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de Caleta Olivia fue reducido y detenido por personal de la Comisaría Segunda, dado a infracción a la Ley de Faltas Provincial, tras ocasionar disturbios en aparente estado de ebriedad y resistirse a la identificación policial en el domicilio de su madre, una mujer de 84 años. La damnificada informó que los daños en vidrios fueron accidentales y no deseó iniciar ningún trámite escrito al respecto.

La Opinión Austral tomó conocimiento de que a las 20:00 horas del día jueves 18 de diciembre, efectivos policiales de la dependencia policial antes mencionada tomaron conocimiento a través del sistema 911 sobre la solicitud de presencia policial en el domicilio ubicado en avenida Mitre, debido a la presencia de un hombre de 48 años que estaría ocasionando disturbios y se encontraba en estado de ebriedad.

Comisionado personal policial al lugar, se constató la veracidad de lo informado. Ya que los uniformados pudieron observar a un ciudadano que se encontraba egresando de la vivienda antes mencionada. Al momento de intentar demorarlo, el individuo negó su identificación y se tornó agresivo en presencia de la fuerza de seguridad.

Ante esta situación, y con el fin de restablecer el orden y la paz social, se procedió a la reducción del mismo conforme al protocolo establecido. Siendo las 20:00 horas, el ciudadano ingresó en carácter de contraventor. Esto fue tras un examen médico en el Hospital Zonal por infracción a los Artículos 46 y 47 en concordancia con el Artículo 69 del Código de Faltas Provincial.

De la entrevista mantenida con la madre, se conoció que el hombre se encontraba durmiendo de manera provisoria en el domicilio, ya que padece una aparente situación de calle. La mujer explicó que, su hijo no pudo salir de la casa y, sin intención, provocó daños sobre los vidrios de la ventana. La ciudadana manifestó que no era su deseo realizar algún tipo de trámite escrito al respecto.

Tomó conocimiento de la situación el Juzgado de Paz local, a través de la Secretaria de turno, de la doctora Catullo, quien dispuso que, una vez que el ciudadano se encontrara lúcido, recupere su libertad.