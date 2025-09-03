Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 31 años fue aprehendido por efectivos de la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia tras una violenta agresión contra su pareja, una mujer que resultó tener 32 años, en el domicilio ubicado en la calle San Luis del barrio 62 Viviendas. El incidente, que conmocionó a los vecinos, se desató en medio de una fuerte discusión.

Alertados por un llamado telefónico al número de emergencia, los uniformados que se encontraban cumpliendo el horario de guardia en la dependencia policial, se dirigieron al lugar, donde encontraron a la ciudadana visiblemente afectada y llorando.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, la mujer relató haber sido atacada por su pareja, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Durante la agresión, el hombre utilizó un objeto cortante y le provocó lesiones considerables que requirieron atención médica.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a la inmediata detención del ciudadano, quien fue trasladado al Hospital Zonal para ser examinado por el médico policial de turno. En tanto, la víctima también fue asistida en el centro de salud, donde se constataron las lesiones sufridas.

Posteriormente, la vecina caletense fue trasladada en un móvil policial hasta las instalaciones de la Comisaría de la Mujer y la Familia, lugar donde recibió contención y asesoramiento por parte del grupo de profesionales que se especializa para intervenir en estos casos.

Por otro lado, el Juzgado de Primera Instancia de la Familia tomó cartas en el asunto y dictaminó una medida de protección para la víctima. Se estableció una orden de prohibición de acercamiento a una distancia no menor a 500 metros, comunicación y contacto por cualquier vía de parte del hombre a la víctima, por un período de 180 días. Además, se dispuso una consigna policial domiciliaria en el domicilio de la víctima por 48 horas para garantizar su seguridad.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la localidad de El Gorosito determinó que el hombre recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales (que son seis horas), quedando a disposición de la Justicia para futuras investigaciones sobre el caso de violencia de género.