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La empleada de una empresa patagónica de transporte, almacenamiento y logística especializada en la entrega de paquetería que tiene sede en Caleta Olivia denunció en las instalaciones de la Comisaría Primera que un hombre a bordo de una moto había sustraído dos paquetes mientras ella se encontraba realizando repartos en la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas del domingo 22 de noviembre y el trámite legal fue realizado por parte de una trabajadora de “30 de Noviembre”. La mujer, de 31 años, relató que se encontraba entregando encomiendas a bordo de una Fiat Fiorino, cuando llegó a una cerrajería y descendió para entregar un paquete.

Cuando la empleada regresó al rodado, notó que faltaban dos paquetes de la parte de cargas de la Fiorino. Se trató de uno que medía 70 cm con un envoltorio de Mercado Libre, y otro de 28 cm. Los mismos debían ser entregados a sus propietarios, pero fueron hurtados antes, conoció La Opinión Austral..

Asimismo, la mujer se dirigió a comercios de la zona para solicitar ver las imágenes tomadas por las cámaras de videovigilancia. En el material grabado, se observa que un hombre que se movilizaba en una moto, se detiene cerca del vehículo y sustrae los dos paquetes del mismo. Luego se fue en la moto.

El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1. Personal del Gabinete Criminalístico no pudo realizar las pericias debido a que la Fiorino había sido manipulada por otros empleados de la empresa.