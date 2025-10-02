Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven de 20 años se presentó en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia y realizó una denuncia debido a una serie de amenazas sufridas por su padre de 39, por lo cual, tanto ella como él, sienten un profundo temor. Se trata de una deuda económica.

Según le relató la denunciante a los uniformados de la dependencia policial, su padre debía aproximadamente $4.000.000 a L.H (sin más datos), pero la deuda fue “comprada” por otro hombre (sin más datos), quien ahora exige el pago de $8.000.000 por los intereses que se fueron sumando.

El 30 de septiembre, varios hombres se presentaron en el domicilio del hombre, ubicado en la calle Gobernador Paladeo del barrio 8 de Julio, a bordo de un Volkswagen Bora negro con vidrios polarizados. La joven reconoció a dos de ellos como N.S. y E (sin más datos). Los hombres exigieron el pago de la deuda e intentaron llevarse a su padre engañado, pero no lo lograron.

Ante esta situación, la mujer manifestó sentir temor por la seguridad de su padre y de su familia. A pesar de la gravedad de los hechos, el hombre damnificado no desea realizar una denuncia formal por escrito. El Juzgado de Instrucción N° 1 está al tanto de la situación.