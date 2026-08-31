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Personal de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino durante la madrugada de este lunes en un hecho de violencia frente a La Restinga. De acuerdo con la información que conoció La Opinión Austral, personal de Tránsito Municipal se encontraba realizando un control vehicular, un hombre se puso violento e intentó agredir a uno de los agentes.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de los inspectores, quienes se encontraban labrando un acta de secuestro de un vehículo Volkswagen Voyage gris, dominio LMI236. Según manifestó uno de los inspectores, el conductor del auto, un hombre de 40 años, se habría tornado agresivo y quiso agredirlo.

Los efectivos solicitaron al hombre que depusiera su actitud, pero este se negó en todo momento a colaborar. Ante esa situación, se procedió a reducirlo mediante el uso de la fuerza mínima, utilizando elementos de sujeción.

Posteriormente, el hombre fue trasladado hacia el Hospital Zonal, donde fue examinado por el médico de turno. Luego ingresó a la dependencia policial en carácter de aprehendido.

En tanto, el Volkswagen Voyage fue secuestrado por personal de Tránsito Municipal y quedó bajo resguardo de esa área.