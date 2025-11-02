Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó que una situación crítica tuviera un desenlace lamentable. Bomberos de la División Cuartel 5°, junto a personal médico del Hospital Zonal, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría Segunda, trabajaron de manera coordinada para asistir y trasladar a un vecino que sufrió una descompensación en su vivienda del barrio Don Bosco, en Caleta Olivia.

Según pudo saber La Opinión Austral, la emergencia se registró durante la jornada del sábado, cuando un llamado alertó a las autoridades sobre un hombre que se encontraba descompensado en el primer piso de su domicilio. Ante la imposibilidad de descender por sus propios medios, se dispuso un operativo combinado en el que participaron distintos organismos de emergencia de la ciudad.

Efectivos de la División Cuartel 5° acudieron al lugar y brindaron apoyo clave para garantizar la seguridad del paciente durante el rescate. Siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, los bomberos inmovilizaron al hombre en una tabla rígida y coordinaron cuidadosamente el descenso por una escalera interna, en una maniobra que requirió precisión y trabajo en equipo.

En paralelo, personal del Hospital Zonal de Caleta Olivia se encargó de monitorear las constantes vitales y estabilizar al paciente antes de su traslado en ambulancia hacia el nosocomio local. En el sitio también colaboraron agentes de Protección Civil y de la Comisaría Segunda, quienes aseguraron el perímetro y asistieron en la logística del operativo.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que el vecino fue trasladado consciente y en condición estable, mientras familiares del afectado expresaron su alivio y agradecimiento por la rápida intervención de los equipos.