Un hombre iba a visitar a su amiga y le arrebataron el celular mientras caminaba en Caleta Olivia Un hombre de 43 años fue víctima del robo de su celular mientras caminaba por el pasaje "H" en Caleta Olivia. El ladrón le arrebató el teléfono de las manos y se dio a la fuga.

En las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia se hizo presente un hombre de 43 años que denunció un hecho de robo. La situación ocurrió alrededor de las 20:25 horas, mientras el ciudadano se dirigía a pie al domicilio de una conocida por el pasaje “H” del barrio 3 de Febrero, en la intersección de la avenida Antártida Argentina.

Según el relato del damnificado, mientras se encontraba caminando fue interceptado por un hombre que le arrebató de las manos su celular marca Samsung, modelo A03, color celeste, con funda color negra, de la empresa Movistar. El ladrón se encontraba solo y huyó luego de sustraer el elemento. No hubo diálogo previo al robo.

La Policía de Santa Cruz le informó a La Opinión Austral que se realizaron las diligencias de rigor en el lugar del hecho en forma conjunta con personal de Criminalística. El damnificado realizó un retrato hablado del ladrón. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.