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Un pedido difundido en redes sociales busca datos sobre el presunto robo de varios elementos de una vivienda del barrio Atlántico Sur. El hecho ocurrió en la localidad de Caleta Olivia, conoció La Opinión Austral.

Según la publicación, un individuo ingresó al domicilio y se llevó una notebook HP color gris, un violín marrón oscuro con su estuche, una carpa azul para cuatro personas y un celular Motorola G51.

La persona que realizó el posteo pidió que la comunidad comparta la información y que cualquier dato sobre los objetos sea comunicado al 2975300249. En el posteo publicaron una imagen del ladrón en plena acción.

En los comentarios de la publicación realizada por un nombre C.P. algunos usuarios comentaron diferentes nombres de quienes podrían ser el ladrón que se ve en imagen.