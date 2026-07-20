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Los efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en la madrugada del lunes 20 de julio tras una denuncia recibida por el SAE-911, que alertó sobre una persona desconocida en el patio de una vivienda de la calle San José Obrero. El procedimiento se inició a la 01:30 horas en forma conjunta con personal del Comando de Patrullas.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados por un vecino que minutos antes había visto a un sujeto extraño en el patio de la casa contigua, en el número 1872. Al inspeccionar el inmueble confirmaron que el hombre se había subido al techo, desde donde fue localizado y reducido sin resistencia. Se trataba de un hombre de 29 años, vecino del barrio Rotary XXIII.

Posteriormente, otro residente del edificio de San José Obrero informó que el mismo individuo había roto los cristales del departamento 8, aunque no logró ingresar al interior. El inquilino afectado comprobó que no faltaba ningún objeto ni había otros daños en el inmueble.

El aprehendido fue trasladado primero al Hospital Zonal para el examen médico obligatorio y luego alojado en la dependencia policial. Se realizaron diligencias con personal del Gabinete Criminalístico y tomó conocimiento la Dirección Departamental de Investigaciones, además del Juzgado de Instrucción N° 1.