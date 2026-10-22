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La Policía de Caleta Olivia persiguió durante la madrugada del jueves 22 de octubre a un Volkswagen Bora negro, con vidrios polarizados, sin patente y con las luces apagadas. La información fue compartida por la Policía de Santa Cruz con La Opinión Austral.

Uno de sus ocupantes disparó contra un móvil policial de la Comisaría Tercera durante la fuga y persecución. Los dos hombres que viajaban en el auto se dirigieron al barrio 2 de Abril, abandonaron el rodado en la calle y escaparon a pie.

La intervención comenzó alrededor de las 3, cuando un efectivo que patrullaba por Circunvalación informó que desde un vehículo estaban efectuando disparos. El policía envió registros fílmicos a la central del SAE 911, que pidió colaboración a otros móviles policiales.

Varios jóvenes fueron demorados por el personal policial.

Uno de ellos localizó un Bora con características similares sobre la calle Luis Piedra Buena, cerca de la intersección con Beghin. El conductor huyó a gran velocidad hacia la rotonda del barrio 8 de Julio y luego ingresó al barrio San Cayetano, donde los efectivos perdieron de vista el vehículo.

A las 3:15, otro patrullero que realizaba tareas preventivas vio un auto similar en Azcuénaga y Antártida Argentina. Cuando los policías le indicaron que se detuviera mediante señales luminosas y sonoras, el conductor aceleró e intentó embestir el móvil. La fuga continuó por Antártida Argentina.

Barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Le dispararon a un patrullero

En ese tramo, según fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, uno de los ocupantes sacó una mano por el lado del conductor, exhibió un arma de fuego y disparó hacia el patrullero.

El móvil mantuvo un acompañamiento controlado mientras el Bora siguió por Pasaje Olvidado, Siekmman, Cacique Limonao, Pasaje San Julián, Toribio Rueda y Mateu, hasta ingresar en Teniente Estévez.

Una de las personas que fue atrapada por los efectivos de la Policía.

El vehículo detuvo la marcha en el patio de la escalera 22 del barrio 2 de Abril. De allí bajaron dos hombres, a quienes los efectivos dieron la voz de alto, pero ambos escaparon a pie hacia los patios internos y fueron perdidos de vista. Un grupo de chicos fue detectado escondiéndose y quedó demorado.

Finalmente, el Bora quedó bajo resguardo en el estacionamiento de la escalera 22. Luego se presentaron efectivos del Comando de Patrullas y el oficial de servicio de la Seccional Tercera.