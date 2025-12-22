Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una ciudadana extranjera denunció que le arrebataron su celular en una avenida céntrica de Caleta Olivia. Gracias a la rápida reacción de testigos, el aparato fue recuperado y el autor fue reducido y detenido por personal de la Policía de Santa Cruz. Intervino la Comisaría Primera a las 20:50 horas del lunes 22 de diciembre.

D acuerdo a la información a la qu tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se registró cuando la damnificada caminaba por las inmediaciones de la avenida Güemes y la calle José Hernández. En ese momento, un hombre le arrebató su teléfono celular, modelo Samsung de color negro, y se dio a la fuga rápidamente.

Inmediatamente, personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades sobre lo sucedido. En ese momento, un testigo se abocó a perseguir al presunto autor y logró recuperar el aparato de comunicación y reducir al individuo hasta la llegada de la Policía. El celular fue restituido a su propietaria.

Consecuentemente, a las 21:00 horas, personal de la Unidad de Prevención procedió a la aprehensión del hombre, que resultó tener de 36 años, domiciliado en el barrio 2 de Abril. Tras ser examinado por el médico de turno en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, fue alojado en la dependencia policial.

Sobre el caso tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través de su secretario de turno. Con anuencia de la autoridad judicial, se dispuso que el causante, una vez cumplidos los plazos legales, continúe detenido a disposición de esa sede judicial.

Además, se solicitó la intervención de la División de Investigaciones (DDI) para continuar con las tareas pertinentes. El detenido fue notificado formalmente a las 03:10 horas de la madrugada, manteniéndose incomunicado a disposición de la justicia.