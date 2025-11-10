Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de la mañana de este lunes 10 de noviembre, un hombre que presentaba lesiones provocadas con un objeto cortante, se acercó a las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. El caso se encuentra en plena investigación, informaron desde la Regional Norte a La Opinión Austral.

Tras la constatación de las heridas, se procedió de manera inmediata a solicitar asistencia médica. El hombre fue trasladado en carácter urgente al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para que fuera atendido por el personal facultativo de turno.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre la identidad de la persona herida, la naturaleza exacta de las lesiones, ni el contexto o el lugar donde se produjeron los hechos que motivaron su presencia en la comisaría.

Sin embargo, este medio conoció que “se trataría de un incidente entre dos masculinos” que llegaron juntos a la dependencia policial. Además, fuentes oficiales informaron que “no se sabe si hubo un arma blanca implicada” y destacaron la posibilidad de que las lesiones sean dado a “la rotura del cristal de un rodado“.