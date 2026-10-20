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Los efectivos policiales de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia intervinieron en una denuncia por el robo de cigarrillos de un camión de reparto estacionado frente al comercio Vea y Lea. El hecho se conoció cerca de las 12:50 del lunes, tras un aviso al SAE 911.

El repartidor de la empresa Serra Víctor SRL había bajado del camión Ford Cargo blanco para entregar mercadería cuando un transeúnte le advirtió que un hombre había ingresado por la puerta trasera del vehículo. Según la información, el camión no tenía colocados los seguros y no se observaron signos de forzamiento.

El hombre habría sustraído tres bultos cerrados. Uno contenía 11 cartones de cigarrillos de distintas marcas; otro, cinco cartones; y el tercero, 25,5 cartones. Como cada cartón contiene diez paquetes, el total equivale a 41,5 cartones, es decir, 415 paquetes.

Tras tomar los bultos, el sospechoso escapó por avenida Independencia en una motocicleta Honda negra. El testigo no pudo aportar más características del hombre y el caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal de turno.