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Efectivos de la Comisaría Primera intervinieron a las 03:35 horas de este lunes 20 de julio tras el aviso recibido desde la firma de seguridad privada Byron SRL, que reportó la activación de la alarma por rotura de vidrio en el local comercial “Argenfer”, ubicado en calle Capitán Guttero al 461.

Al llegar al lugar se comprobó el daño parcial en el cristal superior, al costado derecho de la puerta de acceso. La propietaria confirmó, mediante las grabaciones de seguridad, que un hombre golpeó el vidrio con el codo para luego pasar el brazo y sustraer tres pequeños cartones con tres juguetes de superhéroes cada uno, que estaban sobre la góndola frente a la ventana afectada. Aportó detalles físicos y de vestimenta del autor, que no logró entrar al interior del inmueble.

Se realizaron las diligencias en conjunto con personal de la División Gabinete Criminalístico y tomó conocimiento la División de Investigaciones. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local para continuar la pesquisa.