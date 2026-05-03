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Un conductor resultó herido este viernes por la tarde tras protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del sector conocido como La Lobería, en un tramo que, por sus características, suele exigir máxima precaución a quienes lo recorren.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz se pudo establecer que el hecho ocurrió alrededor de las 16.45, en momentos en que el automovilista —que se desplazaba solo a bordo de un Toyota Corolla— viajaba desde Puerto Deseado con destino a Comodoro Rivadavia. Según la información recabada en el lugar, el vehículo habría sufrido un despiste por causas que aún no fueron determinadas, lo que desencadenó una secuencia de varios tumbos antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

La escena, típica de los accidentes de alta energía que se registran en rutas abiertas y expuestas a factores climáticos y del terreno, generó una rápida intervención de los servicios de emergencia. En este tipo de tramos, donde el viento patagónico, las extensas rectas y el estado del asfalto pueden jugar una mala pasada, cualquier distracción o maniobra imprevista puede tener consecuencias graves.

El conductor sufrió traumatismos en la cabeza como consecuencia del impacto y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde se le realizaron estudios médicos para evaluar la gravedad de las lesiones. Si bien no se informó oficialmente sobre su estado al cierre de esta edición, trascendió que se encontraba consciente al momento de ser derivado.